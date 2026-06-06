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'ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಮೀಟ್​ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್​ ಬಂದೆ': ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ

'ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ' ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು.

Rishab Shetty birthday wishes to Rakshit Shetty
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (ANI, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 11:20 AM IST

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ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆಯರು. ಮೂವರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡಾ​​. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ಮೇಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೇಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯಾ? ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಫೈನಲಿ, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.

ಹೌದು, ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಕಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ, ಗೆಳೆಯ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಬಿರುಕು ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty birthday wishes to Rakshit Shetty
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty Instagram story)

''ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುಖಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಗಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವನು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಸಂದರ್ಭ ಟ್ರೇಲರ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ವದಂತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿತ್ತು.

ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಲ್ಲದೇ ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್​ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್​ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಮೋದ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾವು ಗೆಳತನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗೆಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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Last Updated : June 6, 2026 at 11:20 AM IST

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ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು
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