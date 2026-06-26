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ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದ ಮಹಿಳೆ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಿವಿಮಾತು

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ 'ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shah Rukh Khan visits Mangaluru Adyar garden event
ಮಂಗಳೂರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 11:11 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡಲು ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಕ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Shah Rukh Khan visits Mangaluru
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಸಣ್ಣ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ​ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು 'ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು – ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಿಸಬೇಂಬ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.

Shah Rukh Khan visits Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

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ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ - ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಿ, ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೇ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

Shah Rukh Khan visits Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

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​ನಂತರ ಎಸ್​​ಆರ್​ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಪಾಪುಲರ್​ ಡೈಲಾಗ್ - "ಇತ್ನಿ ಶಿದ್ದತ್ ಸೆ ಮೈನೆ ತುಮ್ಹೆ ಪಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಹೈ, ಕಿ ಹರ್ ಜರ್ರೆ ನೆ ಮುಜೆ ತುಮ್ಸೆ ಮಿಲಾನೆ ಕಿ ಸಾಜಿಶ್ ಕಿ ಹೈ... ಅಗರ್ ಕಿಸಿ ಚೀಸ್ ಕೊ ದಿಲ್ ಸೆ ಚಾಹೋ, ತೋ ಪೂರಿ ಕಾಯಿನಾತ್ ಉಸ್ಸೆ ತುಮ್ಸೆ ಮಿಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾತಿ ಹೈ" ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದಿಂದ ಮೊಳಗಿತು.

Shah Rukh Khan visits Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

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