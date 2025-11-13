ETV Bharat / entertainment

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇರಬೇಕು': ರಶ್ಮಿಕಾ

'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ, ವಿಜಯ್​​ ಅವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 1:53 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​​​​ನಲ್ಲಿ ರೂಮರ್​ ಲವ್​ಬರ್ಡ್ಸ್​​ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​ ನಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು "ವಿಜು" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

"ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ('I hope everyone has a Vijay Deverakonda in their lives'). ಇದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್​ ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಇಂದು ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಗೆ.... ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ರಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇತರೆ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾರಂಭದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮದುವೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

