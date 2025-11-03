Video: 'ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ': ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
'ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಂತಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್'ನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವರಂಗ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೋರ್ವರು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮಾ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 100 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಂದು ವೃದ್ಧೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಅನ್ನದಾತರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಬಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳದೇ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರರುಣಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಚಿತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಥೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದಾಗ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಲಗ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಲಗಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭೀಮ ಆಗುತ್ತೇವೆಂದ ಭೀಮಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್ ಸೇರಿ 'ಸಾರಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.