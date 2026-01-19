'19,000 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ': ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಝೈದ್ ಖಾನ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
2022ರ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಬನಾರಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಾದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್, ''ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಥೆ ಇದು. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಬಹುತೇಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಸುತ್ತಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಜನರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಲ್ಟ್ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, "ಕಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಿರಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಕಂಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಎರಡನೇಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲೋಕಿ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪ್ರೀತ್, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದ ಶ್ಯಾಮ್, ಆನಂದ್, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಲೋಕ್, ಕಿಶನ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಜನವರಿ 23ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.