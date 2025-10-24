ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ನೋಡದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
'ಎಸ್ವಿಆರ್ 50: ಸಾಧನೆ-ಸಂಭ್ರಮ, ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.
Published : October 24, 2025 at 1:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ನೋಡದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಬಿ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ‘ಮಹಾತ್ಮ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳ 'ಎಸ್ವಿಆರ್ 50: ಸಾಧನೆ- ಸಂಭ್ರಮ, ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಆ ನಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮೊದಲು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೊದಲಿಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ವೀರಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಾವರಣವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2-3 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಮುಂದೆ, 200 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮರೆಯುವ ಕಾಲವಿದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಾಬು ಅವರ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ್ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನಹರಿಸಲಿ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ, ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ 27ರ ವರೆಗೂ ಎಸ್ವಿಆರ್ 50 ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. 27ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ನೂರಾರು ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. 11 ಲೇಖನಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೂ ಹಣ್ಣು, ಅಂತ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲುಗು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ