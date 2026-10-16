ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ 7 ಬಾರಿ ಆಫರ್: ಕೊನೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾಲಾದ ದಿಗ್ಗಜೆಯ ಪಾತ್ರ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸುಪ್ರಭಾತದಿಂದ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಳಿಕ 7 ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:46 PM IST
ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಗಾನಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕಿ ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಾನೂನ್ ವಿವಾದದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 7 ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಗ್ಗಜೆ ಗಾಯಕಿಯ ಸಂಗೀತವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''2012-13ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬಹುಶಃ 2013-14 ಇರಬಹುದು... ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಗಾಯಕಿ ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಬಹಳ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಅನು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್ ಅವರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಿಬ್ಯೂಟ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡಾ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ 108ನೇ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಗಾಯಕಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ 7 ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆಗ ನಾನು, ''ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಾಲನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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"ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ನಾನಾಗ, 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಿದೆ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ 110ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿ ವಾಸು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಂ.ಎಸ್–ಎ ಲೆಗಸಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ''ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ, ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಯಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಲು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.