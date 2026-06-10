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'ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದೆ‌': 'ರೇಂಜ್ ರೋವರ್' ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೌಲಾ ಶರೀಫ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರೇಂಜ್ ರೋವರ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.

Range Rover film team
'ರೇಂಜ್ ರೋವರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 4:44 PM IST

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ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಸಕ್ಸಸ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ 'ರೇಂಜ್ ರೋವರ್' ಅಂತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣ, ಉದ್ಯಮಿ ವೀರಭದ್ರಾಚಾರಿ, ನಟ ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ವಿತರಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಓ.ಎಸ್.ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕಡಪದವನು. ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅನುಭವವಿರುವ ನನಗೆ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೌಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಆಟ ಸಂದೀಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಘನಾ ರಜಪೂತ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್, ಯತಿರಾಜ್, ಸನತ್ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಕಾರಿನ ಹೆಸರಿನದ್ದು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Range Rover film team
'ರೇಂಜ್ ರೋವರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೌಲಾ ಶರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಜ್​​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವ. ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಮುಂದೆ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ" ಅಂತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಕಲನವಿದ್ದು, ಸತ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಫಿಲಂಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಮೌಲಾ ಶರೀಫ್ ಸಿ.ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಓ.ಎಸ್.ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತೆರಗೆ ತರುವ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ.

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TAGGED:

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೌಲಾ ಶರೀಫ್
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸಿನಿಮಾ
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