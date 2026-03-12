"ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದೆ, ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ": ಕುಂಭಮೇಳ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ
ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ವೈರಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ''ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ (Monalisa Bhosle) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ "ಕುಂಭಮೇಳ ಗರ್ಲ್" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅನ್ಯಧರ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: “I got married according to Hindu rituals. It is not ‘love jihad’. I respect all religions and consider every religion equal,” says Viral Mahakumbh girl Monalisa.— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026
ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ''ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಫರ್ಮಾನ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಒತ್ತಾಯದ ಮೆರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ (ಕೇರಳ) ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಲೊರಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೇನೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಒಂದೇ'' - ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.
''ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮ ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
''ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವೇ'' ಎಂದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾನು ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೋಡಿ ಅರುಮನೂರಿನ ನಯನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಂತರ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಮೊನಾಲಿಸಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.