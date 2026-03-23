'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ': ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್
ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By Seema Sinha
Published : March 23, 2026 at 6:10 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್', ಸರಿ-ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೈ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಾಲ್ಕು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.
ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ (ಭಾರತ), ಸೀ-ಯಂಗ್ ಓಹ್ (ಕೊರಿಯಾ), ಯಾನಿಕ್ ಬೆನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಬುಲುಟ್ (ಟರ್ಕಿ) ವಿಭಿನ್ನ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಹಸ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಕ್ರೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಟ್, ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈಕ್ ಚೇಸ್ ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಒಳಗೊಂಡ ಶೂಟೌಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ, ರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಠಿಣ, ಆರ್-ರೇಟೆಡ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 26/11 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಮುಖ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ (ಕಠಿಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ನಟನೆ) ಬಳಕೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಟರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90-95ರಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಟರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಅಥವಾ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫೈಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸರಪಳಿ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೂ, ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಟ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು'' ಎಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಂಜಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಜಾ ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗನ್ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಸಂಯೋಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ 1989ರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. "ನಾನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋವಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ನಾನು ರಣ್ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಇತರೆ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಣ್ವೀರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನಟ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸೀನ್ ಇರಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾದೆದುರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೆಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ರಣ್ವೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೀನ್ಗೂ ಮೊದಲು ರಣ್ವೀರ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸಮಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಡುವುದು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಬಂದೂಕುಗಳು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಗನ್ಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಟರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರೀ-ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ನೆಲ, ಕಂಬಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಟರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ 'ನಕಲಿ' ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವುದು ಧುರಂಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ''ಜನರು ಅನಿಮಲ್, ಪುಷ್ಪ, ಪಠಾಣ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ರೂರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಾನರ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿವೇಂಜ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
"ಸೇವಕನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬು ಡಕೈಟ್ಗೆ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಬಾಬು ಡಕೈಟ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಾವು ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 'ಹಮ್ಜಾ' ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಬೈ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೃತಸರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಪಟಿಯಾಲ, ಲುಧಿಯಾನದಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೌನ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಹ ಗುಲಾಬ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಗುಲಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಅದು 6 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 14 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕೂದಲು, ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು... ಪ್ರತೀ ಶಾಟ್ ನಂತರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ಅದೇ ನೋಟವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತಂಡ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಲೊಕೇಶನ್, ಸೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.