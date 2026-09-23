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'ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರೇನೋ': ಲಂಬೋದರ 2.0ರಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್

ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Meghana Gaonkar Look From Lambodara 2.0
ಲಂಬೋದರ 2.0 ಸಿನಿಮಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 12:13 PM IST

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಂವ್ಕರ್, "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೋರ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಆ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರವು ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೂಡಾ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಲಿದುಬಂದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Meghana Gaonkar Look From Lambodara 2.0
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ (ETV Bharat)

ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನೈಜ ಸಾಧ್ವಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಆಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ತೊಡಿಸುವ ಬದಲು ತಿಳಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುವ ಉಡುಪು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಕ್ರಿಂಪ್ಡ್ ಹೇರ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಹೊಸತನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Meghana Gaonkar Look From Lambodara 2.0
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಖಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಟಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಸಹಜ ಮುನ್ನಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಿನ ಅದೇ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಿಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

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ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್
ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಲಂಬೋದರ 2 0
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ
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