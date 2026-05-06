'ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು': ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 4:56 PM IST
''ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಗೆದ್ದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಬದಲಾಣೆ ಆಗಬೇಕು'' ಎಂದು ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಪ್ರಮೋಶನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
'ತಮಿಳುನಾಡು ಜನತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ವಾ.....' ''ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ಅಂತಾ.... ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ಜನತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ವಾ.. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಜೆನ್ ಝಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನಸಾರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು'': ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲೂ ನಟರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ 3ನೇ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜೆನ್ ಝಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. 2-3 ಪಕ್ಷ ಇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. ಆದ್ರೆ ಜೆನ್ ಝಿಗಳು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ? ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು'' ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ''ಸಮಯ ಬರಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸಲಗ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೋನಿಷಾ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ 'ಬಾವ ಬಾವ' ಎಂಬ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ - ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಿಗರೇಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತಾ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.