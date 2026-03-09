ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 1:18 PM IST
"ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು" ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಸನಾಗಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ದಿನಕ್ಕಷ್ಟೇ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜೀವನವಿಡೀ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನಾನೇ ಗಿಫ್ಟ್" ಎಂದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ನುಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು, ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪತಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
