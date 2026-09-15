'ನಾನು ನಟನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
83ರ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 3:11 PM IST
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ - 'ತಡವಾಯಿತು, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ' (its late, time to retire.. which we all know means retire to bed it's late) ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮಲಗಲು ಸಮಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟನ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು "ಮತ್ತು, ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದೀಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ನಿವೃತ್ತಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಟನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮಲಗಲು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯ 18ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಬಿಸಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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ಕೆಬಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ವಿಝ್ ಶೋ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಿಲಿಯನೇರ್? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 18ನೇ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.