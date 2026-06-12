ETV Bharat / entertainment

'ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ': ಫೇಕ್​ ಡೆತ್ ನ್ಯೂಸ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಧನ ಎನ್ನುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು.

Senior Actor Doddanna
ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೀಗ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಜವೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದ ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಫೇಕ್​ ಡೆತ್​​ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕರುನಾಡಿಗೆ ಶಾಕ್​​ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲೂ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿತ್ತು.

ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಫೇಕ್​​ ನ್ಯೂಸ್​ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ (ETV Bharat)

ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

''ಅನ್ನದಾತರು, ಆಶ್ರಯದಾತರೂ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ, ನಾನು ಏಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಯಾರೋ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಾನು ನಿಧನ ಅನ್ನೋ ಫೇಕ್​ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನು ನೂರ್ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ. ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನೊಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿಶ್​​ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ''.

Doddanna fake death news
ಆನ್​​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಫೇಕ್​ ಡೆತ್​​ ನ್ಯೂಸ್​ (Social Media)

ಫೇಸ್​​ಬುಕ್​​ ಪೇಜ್​​​ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮರಣ ಎಂದು ಜೂನ್ 12ರ ಡೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 370 ರೂ.ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಾಯ್ತು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಾಹಸ ಕಥೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ

TAGGED:

ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಫೇಕ್​ ಡೆತ್ ನ್ಯೂಸ್
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಧನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
DODDANNA FAKE DEATH NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.