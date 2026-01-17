'ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ'
ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 10:30 AM IST
''ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು'' ಎಂದು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ಆ ಕಥೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವು'
ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ತಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು 'ಮಹಾಭಾರತ' ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ 2 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರುವ ನಾನು 'ರಾಮಾಯಣ'ದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ'
''ಕಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾನಿದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕಲೆಯನ್ನು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಾರದು. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ನನಗೂ ಅವು ಇಷ್ಟ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕಲಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಆಧಾರ': ''ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲಿಸಿದರು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾರೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬಾರದು'' ಎಂದು ಎ.ಆರ್. ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
'ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕು'
'ಮೊದಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ಮೊದಲು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು'; ''ಮೊದಲು, ಜನರು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣತನದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1989ರಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು; ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್. 1989ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಸೂಫಿ ಪೀರ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 'ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ ರೆಹಮಾನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ..!': 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂದರ್ಶನ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ದಶರಥನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಭಾಗಗಳ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಯಂದು ಧನುಷ್ - ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮದುವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ