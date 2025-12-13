'45 ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು - ಡಿ.15ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್
ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಘಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ 45 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ 45 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, '45' ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಜಾನರ್ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್ ಚಿತ್ರ.
ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಿ.ಪುಟ್ಸಾಮಿ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಠಾರಿವೀರ ಸುರಸುಂದರಾಂಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹೊಸದು. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೇಳ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಹಾಡುಗಳು, ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದು ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಾಗೇ, ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, 45 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ, 45 ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಥೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸದು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚರಾಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದೆ.