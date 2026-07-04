'ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ': ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 12:04 PM IST
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್'. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ಹೇಮಂತ್ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ವೈಶಾಖ್ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ. ವೈಶಾಖ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಈ 666 ಡ್ರೀಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್'' ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವೇಷ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಅಟಿಡ್ಯೂಡ್, ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ''ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವೈಶಾಖ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತು, ಜೀವಿಸಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಮಂತ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಗು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹೇಮಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಣ್ಣ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಟೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೈಶಾಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು 12 ವರ್ಷದವ ಈದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆ ಕನಸೀಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಬಜೆಟ್, ಕಥೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯರಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''90 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. 100 ದಿನ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅದ್ಬುತ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದ್ವೈತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಹೇಮಂತ್. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ.ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ? ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. 10 ವರ್ಷ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓಡಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲದರ ಮಿಶ್ರಣ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಊರು ಬೇಕು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆನೆಬಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಶಿವಣ್ಣನಿಂದ. ಅವರ ನೋಡಿರದ ಸಕ್ಸಸ್, ಮಾಡದ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧನು, ಅದಿತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು. ಹೊಸಬರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
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'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್, ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. 'ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೂ' ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
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ವೈಶಾಕ್ ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ವೈಶಾಕ್ ಜೆ ಗೌಡ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ವೈತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಚರಾ ಸುರೇಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.