'ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ': ಉಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ನಟಿ ಭಾವನಾ
'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಬಳಿಕ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್'. ಡಿ.ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 2:13 PM IST
'ಸ್ಪಾರ್ಕ್'. ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜಾಕಿ ಭಾವನಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಯುವನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದೇಹಿ ಎನ್ನುವ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವನಾ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಂತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ, ''ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನಂತೂ ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಬಲ್ಲಂಥ ಪಾತ್ರವೇ ದೊರಕಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸುವ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಇವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ, ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇಸರ್ಕರ್, ಭಾವನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ವಿಜಯ್ ಚೆಂಡೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ವಿಜಯ್ ಚೆಂಡೂರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಶ್ವಥ್ ನೀನಾಸಂ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಪಾತ್ರದ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುವ ವೈದೇಹಿ ಎನ್ನುವ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಾವನಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ-ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಿ 2': ಕಬ್ಜ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಶಿವಣ್ಣ
ಭಾವನಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಕಿಶೋರ್: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು 'ಮಹಾಕವಿ' ರಿಲೀಸ್
ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.