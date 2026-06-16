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'ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು': ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

ನಟಿಯೋರ್ವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓರ್ವರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Representational image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 9:22 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೂಲದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಟಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ವೀರವಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಆಕಾಶಮ್ ಲೋ ಓಕಾ ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫರ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2025ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಬ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 38,000 ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 90,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂದಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2026ರಂದು ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್‌ನ ಸಾಗರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಆದ್ರೆ, ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಸಾದ್ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ/ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್​ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಗೋ ಪಾರಾದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಾವತಿಯ ಕುರಿತು ನಟಿಯ ತಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್‌ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 75, 79 ಮತ್ತು 351(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

CELEBRITY HARASSMENT CASE
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿರುಕುಳ
ನಟಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ನಟಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ
ACTRESS HARASSMENT CASE

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