ದರ್ಶನ್ ಕುಳಿತ ಚೇರ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ: 'ಡೆವಿಲ್' ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ
Mohan B Kere interview: 'ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 1:56 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಕೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಬಳಿಕ ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ - ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೂತ್ರಧಾರ.
'ಕಲಾವಿದ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ, ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಡಾ. ಅಂಬರೀಶ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಹನ್ ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿವೆ? ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಆ ಚೇರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿದೆ? ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೇರಿದಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಡಿದಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
''ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆವು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು, ಅದಾಗ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕಿ ಪೋಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ?
''ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಕೋ-ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸನ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಹಾಡಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಚೇರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಚೇರ್ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ಚೇರ್ ಆ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆ ಬಂತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆದ್ರು. ಬಳಿಕ ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು''.
''ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡಾ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಈ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಡಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಚೇರ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚೇರ್ ಸಮೇತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಚೇರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಇನ್ನು, ಆ ಚೇರ್ ಅನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆ ಚೇರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚೇರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಸಿಂಹದ ರೂಪವಿದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಚೇರ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಟಾಕಿ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ?
''ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮಿರರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಶೈಲಿಯ ಪಬ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಥೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪಬ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಸೀನ್ ಅನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ''.
''ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಚಿತ್ರದ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಸುವವರಲ್ಲ. ಕಥೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬಹುದು?
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅದ್ದೂರಿತನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ 12 ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ 22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಬಹದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
''ನನ್ನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಥಿ ಅಂತಾ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಸದ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ?
''ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಬ್ಬ'' ಎಂದು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ತಶ್ವಿನಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು?
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಶೋಭ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ