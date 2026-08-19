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ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್: ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಬ್ಲಡ್​ ಸೀನ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಹೇಗಿತ್ತು? ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಮೋನಿಷಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Citylights BTS
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳು (Film Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 11:35 AM IST

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ಸಲಗ, ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳು (Film Team)

ಸದ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಕೂಡಾ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೋನಿಷಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​ ಬ್ಲಡ್​ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂತಹ ಪಾತ್ರ, ಸೀನ್​ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಂಪತಿಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರದ ಕಠಿಣ ನೈಜತೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಈ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ‌‌.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5ರಿಂದ 6 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಮಾಸ್ತಿ ಮಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಂದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಾವ ಬಾವ (ರ್ಯಾಪ್) ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಡಿ, ಜನನಾಯಗನ್ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ನಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

'Citylights' promotion
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಪ್ರಮೋಶನ್​ (ETV Bharat)

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ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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TAGGED:

ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಟಿಎಸ್
ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್​ ಬ್ಲಡ್​ ಸೀನ್ ಶೂಟ್
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮೋನಿಷಾ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
VINAY RAJKUMAR MONISHA BTS

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