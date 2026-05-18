ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್: ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?; ವದಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 4:13 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​​ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವೇನು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಿವು. ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹರಡಬಾರದು" ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವದಂತಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಿಲಕ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಡಾ.ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ತಂಡದಲ್ಲೊಬ್ಬರು "ತಿಲಕ್" ಹೆಸರಿನ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವದಂತಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡಿತು.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಹೆಸರು: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡಾ ಹರಡಿದ್ದವು. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವದಂತಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರೀಗ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

