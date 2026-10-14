Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಾದ ಉದಯ್ ಮೆಹ್ತಾ, ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:04 PM IST
ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸದಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ! ಅಥವಾ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಸಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ 'ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ' ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಸರಿ-ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ, ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್, ಬೇಲ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ, ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ಈ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ''ಕಥೆಯೇ ಹೀರೋ'' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ, ''ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೊಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಥೆಗೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೈರೆಕ್ಷರ್ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂತಾರ.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಅದರ ಕಥಾಹಂದರ. ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ಅದ್ಧೂರಿತನ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ''ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್, ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ದುನಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತನ್ನ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹೊಸತನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಕನ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಬೇಕು': ''ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರೋದು'' ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೆಹ್ತಾ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ವಿವಿಧ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೆನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರದಿರುವ ವಿಷಯ ನಿಜವೇ'' ಎಂದರು.
''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ': ''ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರೋದು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ದುನಿಯಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ, ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫ್ರೆಶ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವೂ ಇದೆ. ಹೌದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂತಾರ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳು. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದ್ರು ಮೆಹ್ತಾ. ''ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಬೈ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ಸೆಳತ. ಆದ್ರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮುಟಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡಾ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತರಹದ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ'' ಎಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
''ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ಸರ್ಕಸ್, ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ, ಪುಟ 109, ರಂಗನಾಯಕಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ''ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಾನು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ. ಯಶ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು? ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕವೇ ಅಲ್ಲವೇ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಂಟೆಂಟೇ ಕಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟೇ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಇದರಂತೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಲೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೂ ನಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆ ಮಾತು, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ?': ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಓರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ?. ಕಾಂತಾರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟೇ ಕಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನಂಬಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅಂತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಾರೆ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್.
'ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ': ಇಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತರಹದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ''ಟೆಲಿವಿಶನ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಗೇ ಅಷ್ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೆರಿ ಆವರೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ'' ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸತನ: ''ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಫೈಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಫೈಟ್, ಸಾಂಗ್, ಡುಯೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಜನ ಇಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೌತ್ ಟಾಕ್ನಿಂದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಸೋ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತವೆ'' ಎಂದರು.
'ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ': ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,355 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ''ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ತೆರೆಕಂಡ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅದರಂತೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಮೌತ್ ಟಾಕ್ ಅಂತಾ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 45 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ವಾರ 225ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 440 ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಿವೆ. 200 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ. ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿದೆ. 200 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 350 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 90 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಏಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತೆರೆದಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರುಶೇಖರ್.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 19 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 67.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 57.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|ಹದಿನಾರನೇ ದಿನ
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನ
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|ಒಟ್ಟು
|67.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|57.72 ಕೋಟಿ ರೂ.
|13,129
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