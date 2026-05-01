ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ಹಾಡನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 12:36 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ನಯಾ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
70ರ ದಶಕದ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಕಥೆಯಾಗಿರುವ 'ಕೆ.ಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಗ್ಥತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಥೆ ಹೇಳಲು 70ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ, ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬಹುವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಡನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಅದ್ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತೋ ಆಗ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರು ವಿವಾದದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ: ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು? ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಡಲಾಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸೆಟ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಖರ್ಚು, ನಾ 4 ದಿನ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. 2,000 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಜು ಸುಂದರಂ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಕಾಲ ಭೈರವನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 70ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Retro rhythm. Electrifying moves. Unstoppable swagger🔥— KVN Productions (@KvnProductions) March 14, 2026
The song release event is happening today at 5:05 PM at AMB Cinemas 🔊 releasing on @aanandaaudio. Stay tuned! | KDTheDevil#SarseNinnaSeragaSarse - KANNADA#SarkeChunarTeriSarke - HINDI#JaripeyNaathoPandagaJaripey
ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹೀಗೆ ಅಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲಿದೆ.