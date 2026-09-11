'ಆಪ್ತಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು': ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ 'ವಿಡಿಯೋ' ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಮಾತು
Actress Priya J Achar Interview: ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಡಿಯೋ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ.ಆಚಾರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 12:28 PM IST
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿ 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ.ಆಚಾರ್ ಕಿರುತೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧಮಾಕ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೀಗ 'ವಿಡಿಯೋ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ? ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ? ಕಿರುತೆರೆಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪತಿ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವ ಹಾರರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ಇದೊಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕಂದ್ರೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ನನಗಿದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ 'ವಿಡಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತೀರಾ?
''ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
''ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಇದ್ದ ಊಹೆ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಕೇಳುವಾಗಲೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು, ಸರ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭಯ ನನಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಭಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂತರ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಸೀನ್ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದಾದರು ಇದೆಯಾ?
''ನನಗೆ ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಸಮಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರೋಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಉಳಿದಂತೆ ಆ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋ-ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡುವ ಸೀನ್ ಅದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ನವರು ತುಂಬಾನೇ ದೂರ ಇದ್ರು. ಓಡಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ, ಅದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ರೋಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೇನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೋ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಭಯ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ತರ ಅನುಭವವಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ?
''ನಾನು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ'. ಸೌಂದರ್ಯ ಮೇಡಂನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನೋಡಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಡೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೋರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಂತಾ ಊಹೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ತಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟೆಡ್ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನವರ ಕೆಸಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಾಗಿರಲಿ, ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಯೆಂದು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿದೆ. ಅವರ ನೇಚರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಿರುತೆರೆಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
''ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ 'ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ. ಭಾಷೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಖತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ?
''ನನಗೆ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆ ಎರಡೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಂತಿತ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು. ಅದುವೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ನಿಂದಲೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓರ್ವ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಪತಿ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ?
''ಸಿದ್ದು ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್. ರೈಟರ್, ಹಾಡು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಹತೇಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಾ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಛಾರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮನತುಂಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ?
''ನಾನೊಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಸಿಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧಮಾಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ?
''ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ತೆಲುಗು ನಟ ಕಾರಣ: ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೀ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ನಟನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಮಾಂಚಕಂ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ: ಗಿರ ಗಿರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ