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ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2': 8 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ​ ಇಲ್ಲಿದೆ

'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ತನ್ನ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 114 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

'Cocktail 2' Box Office Collection Day 8
'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 3:17 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ ಫೇಮಸ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 114.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಚೆಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂತಾದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 89.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ 8 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್​ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 114.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 114.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 89.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 74.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 25.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ದಿನಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)16.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)19.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ16.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)21.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ17.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)8.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ6.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)7.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ6.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)6.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)5.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು89.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ74.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು: ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2, 2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭಾಗ 2ರ ಕಥೆ ಕುನಾಲ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್) ಮತ್ತು ದಿಯಾ (ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ) ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಲಿ (ಕೃತಿ ಸನೋನ್) ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ.

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ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೇರಿ ಬಾತೋನ್ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕೃತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಸೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್​ ಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

SHAHID KAPOOR KRITI SANON
ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಶಾಹಿದ್​ ಕಪೂರ್ ಕೃತಿ ಸನೋನ್​​
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
RASHMIKA MANDANNA BOX OFFICE RECORD

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