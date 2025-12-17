ETV Bharat / entertainment

Oscars 2026: ಆಸ್ಕರ್​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶಾರ್ಟ್​​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್​​ಬೌಂಡ್'​​

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ, 2026ರ ಆಸ್ಕರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶಾರ್ಟ್​​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿದೆ.

ಆಸ್ಕರ್​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶಾರ್ಟ್​​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್​​ಬೌಂಡ್'​​ (Photo: ANI/Poster)
December 17, 2025

ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರವು 98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ ಅಭಿನಯದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್', ಆಸ್ಕರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್​​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಫೀಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 15 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್​ ನಾಮಿನೇಷನ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

2020ರ ಬಷರತ್ ಪೀರ್ (Basharat Peer) ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್​ನ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಈ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ​, ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ (ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್​) ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ (ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ) ಅವರ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರಲು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.

"98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 86 ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು" ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ (AMPAS) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್​​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ 'ಬೆಲೆನ್', ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ 'ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್', ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ 'ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್', ಜರ್ಮನಿಯ 'ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್' ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

"98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಎಂಪಿಎಎಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್​​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಫೀಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.

ಈವರೆಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು:

  • ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ (1957)
  • ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ (1988)
  • ಲಗಾನ್ (2001)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

