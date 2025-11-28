ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ'
ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾರಥಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಡಿ ಆಸ್ಕರ್ 2026 ರೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪೌರಾಣಿಕ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್, ಸಲಾರ್, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾರಥಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ 'ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮಾನ್ ಹಂಟರ್', 'ಝೂಟೋಪಿಯಾ 2' ಮತ್ತು 'ಡೆಮಾನ್ ಸ್ಲೇಯರ್: ಕಿಮೆಟ್ಸು ನೋ ಯೈಬಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಸಲ್'ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
"98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಚಿತ್ರಗಳು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಎಂಪಿಎಎಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮ 5 ನಾಮಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಐದು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಅನಿಮೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಮೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಧವನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹನ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ, ಏಳು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾವತಾರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.