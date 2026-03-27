ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 'ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ' ಬಿಡುಗಡೆ: ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ!

ರಾಮ ನವಮಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

Krishna Enabarade Video Song out
'ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 5:14 PM IST

ಕೆಜಿಎಫ್​​, ಕಾಂತಾರ, ಸಲಾರ್​ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೇ" ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ. ಹಾಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ- ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತ 'ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್' ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಯದ ನಂಟು: ಹಾಡನ್ನು ಕಳೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮ ಸಮಯವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​, 'ನಂಬಿಕೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮಧುರ ಗೀತೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ತುಂಬಾನೇ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಸೂಪರ್ಬ್​​ ಸಾಂಗ್ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಇವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ).

ಗಾಯನ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ನರಹರಿ ಆಚಾರ್.

ವಿಶೇಷತೆ: ಮೆಗ್-ಅ-ವಾಟ್ ಅವರ ರ‍್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಪಿಸಾಪತಿ ಅವರ ಪಿಟೀಲು ವಾದನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿದೆ.

ದೃಶ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮೇಘರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

