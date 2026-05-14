ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್
ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರನ 'ಪೆದ್ದಿ', ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 11:54 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 'ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆ'ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕುಮಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Stories rooted in our soil.— Hombale Films (@hombalefilms) May 14, 2026
Emotions meant for the world 🌍✨
With #PEDDI, we at @HombaleFilms proudly begin our journey into Overseas Distribution, taking Indian stories beyond borders and closer to audiences across the globe ❤️🔥
Bringing the world of #PEDDI to cinemas… pic.twitter.com/DzJaJrlweD
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಭಾವನೆಗಳು. ಪೆದ್ದಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿದೇಶಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಪೆದ್ದಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ ತನ್ನ ರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಈಗ 'ಪೆದ್ದಿ' ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆನೆಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ, ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಮೇ 1ರಂದು ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ತೆರೆಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ತೆರೆಗೆ 3 ವಾರಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.