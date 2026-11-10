ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಆಧರಿಸಿದ 'ಶರಣಾಗತಿ' ಚಿತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್: AI ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಚಿತ್ರ
ಗೌರ ಶಕ್ತಿ ದಾಸ ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 5:56 PM IST
ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಎ.ಸಿ. ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ‘ಶರಣಾಗತಿ – ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸರಂಡರ್ಡ್ ಸೋಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ (AI Motion Capture) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನೆ, ಹಾವಭಾವ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಅನಿಮೇಷನ್ ರೂಪಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಿನಿಮಾ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ.
1965ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 69ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪಯಣ, ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿತು. ಅವರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ.
ಗೌರ ಶಕ್ತಿ ದಾಸ ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಷುಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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