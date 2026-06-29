ETV Bharat / entertainment

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರ ಮೇಕರ್​ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಫೇಮಸ್​​ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Tamil superstar Suriya
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರ, ಬಘೀರದಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಸರ್ಪೈಸ್​​ ನೀಡಿದೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: ''ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್​​. ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಮ್. ಫೈಟ್​ ಬೈ ಫೈಟ್. ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪಾತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆರಿಯರ್. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸತ್ಯ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹೃದಯಗಳು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು. ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಭೀತ ನಟ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 'ದಿ ಒನ್' ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. SURIYA X HOMBALE'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಅಭಿನಯದ ಸಲಾರ್​ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಪೈಸ್​​ ನೀಡಿದೆ.

ಹೌದು, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ತಮಿಳಿನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್​.

ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೆಟ್ಟೈಯನ್​, ಜೈ ಭೀಮ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟಿ.ಜೆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಎಸ್​ಆರ್​ ಕತ್ತಿರ್​​ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಇರಲಿದೆ. ಕಯಾದು ಲೋಹರ್​ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತಾದರೂ, ಇಂದು ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪರೇಟ್​ ಫ್ಯಾನ್​ ಬೇಸ್​ ಇದೆ. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಕರುಪ್ಪು ಕೂಡಾ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 310 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರ್‌ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಚಿತ್ರ': ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​

ಇನ್ನೂ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅಭಿನಯದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈವರೆಗೆ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಟ್, ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್, ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್​​ಗಳೇ. ರಿಚರ್ಡ್​​ ಆ್ಯಂಟೋನಿ, ಸಲಾರ್ 2, ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ': ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

TAGGED:

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸೂರ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
HOMBALE FILMS UPCOMING MOVIES
SURIYA UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.