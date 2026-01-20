ETV Bharat / entertainment

'ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು'​​​: 'ಹಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್

ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್​ ಹಶ್ಮಿ ನಟನೆಯ 'ಹಕ್' ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತ ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

Rakshitha Prem reaction after watching Haq movie
'ಹಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ 'ಹಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್​ ಸಂದರ್ಭ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್​​ ಜೋಹರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಂ ಡ್ರಾಮಾ ಹಕ್​​ (HAQ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಹಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇನ್ನೂ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ಟಿಗರದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ''ರಾಣಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಂಜಿಸೊದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಮಾರ್ಕ್'​: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿ

ಕರಣ್​ ಜೋಹರ್​, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​​​ ಅರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಕ್' ಚಿತ್ರ 1985ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಾ ಬಾನೋ ಬೇಗಂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮ್ರಾನ್​ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

Rakshitha Prem reaction after watching Haq movie
ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Rakshitha Prem Instagram story)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '19,000 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ': ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್

ಸುಪರ್ಣ್ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಕ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹುಸೈನ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಸೀಮ್ ಹತ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗ್ಲೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿನೀತ್ ಜೈನ್, ವಿಶಾಲ್ ಗುರ್ನಾನಿ, ಜೂಹಿ ಪರೇಖ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಬವೇಜಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

TAGGED:

ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​ ಹಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ಹಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಹಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇಮ್ರಾನ್​ ಹಶ್ಮಿ ಹಕ್ ಸಿನಿಮಾ
CELEBRITIES ON HAQ MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.