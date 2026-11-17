ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 'ಹನುಮಾನ್' ನಟ: ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಮೌರ್ಯ ಎಂಬವರ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 10:14 AM IST
ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹನು-ಮಾನ್' ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ನಟ, ನವೆಂಬರ್ 16, ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಿ ದಂಪತಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ'ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೇಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Actor #Tejasajja gets engaged to Mourya in Hyderabad. Political leaders and film celebrities attend the engagement. The wedding ceremony will happen at a resort in Udaipur next month. #TejaSajjaEngagement https://t.co/LcvaYyq4YV— Shakthi (@shakthispeaks) November 16, 2026
ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ನಾನಿ, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ರಘು ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಟ್ಟಮನೇನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಹು ಗರಾಪಟಿ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿ.ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ನಾಯಕ ಟಿ.ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತೇಜಾ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ತೇಜಾ ಸಜ್ಜಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ತೇಜಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಏಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನದಿಂದ ಅವರು ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ತೇಜ ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ, ತೇಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ತೇಜ ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ (ರಿಸೆಪ್ಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹನು-ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಗಡಿ ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
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ನಂತರ ಅವರು ಝಾಂಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಿರಾಯ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ತೇಜಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ನ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮೂರು ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.