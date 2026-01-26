ETV Bharat / entertainment

ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪೊಗರು, ರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ರಾಜಪ್ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ, ರಿಷಿ ಹೀರೋ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಕ್ಟರಿ, ರನ್ನ, ಪೊಗರು, ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ಫ್ರಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್​ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ರಾಜಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

'Anantha Padmanabha' movie Poster
'ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ' ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರತೀ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್​ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಅವು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಡೈಲಾಗ್‌ ಬರೆದು ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಟರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ರಾಜಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ರಿವಿಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಿಷಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬೆಳವಾಡಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ: ಟೈಟಲ್‌ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಸದ್ಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್‌ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ಅನೀಷ್ ಕಾಣಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಿಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಜನರೇಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಅಮ್ರೇಜ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಟೈಟಲ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ, 2 ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಡಿಯಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು': ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​

ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಪಿ.ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ವೀನಸ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್‌ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಧಿಕೃತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ, ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್: ನೋಡಿ ರಿಷಬ್ ಪ್ರಗತಿ 10ನೇ ಪ್ರೇಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ

ರಿಷಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 'ಜವರ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ಗೆ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ದಳವಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು, ಚಿದಾವೃಷಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ವಿಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಾಲೇಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

TAGGED:

PRAKASH BELAWADI
ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಿನಿಮಾ
ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ರಾಜಪ್ಪ
ರಿಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬೆಳವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ
RISHI UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.