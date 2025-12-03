ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ To ಸಮಂತಾ: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೇ, ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 1:52 PM IST
ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಸೇರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ಮೊದಲು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' (2021)ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರಾದರೂ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ್ಯಾರೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್: ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಲೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ: 2014ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬದವರಷ್ಟೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪಾಯಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್: ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ 2016ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಹಸ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ: ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ನಂತರ, ದಂಪತಿ ಸರಳವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ತಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಾಪ್ಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ: 2020ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಬಹಳ ಸಮಯಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್: 2021ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರುಂಚಲ್: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂತರ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿ'ಕ್ರೂಜ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್: ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿ'ಕ್ರೂಜ್ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಮೊದಲು ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರು
- ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್
- ಶ್ರೀದೇವಿ
- ರವೀನಾ ಟಂಡನ್
- ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್
- ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಲಾರಾ ದತ್ತಾ
- ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ
- ಕಲ್ಕಿ ಕೋಚ್ಲಿನ್
- ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ
- ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ
- ಕಿರಣ್ ರಾವ್
- ಸಾರಿಕಾ
- ಜಯಪ್ರದಾ
- ಕಿರಣ್ ಖೇರ್
- ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ
