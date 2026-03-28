ರಾಜಮೌಳಿ To ಆದಿತ್ಯ ಧರ್: ₹1,000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿವರು
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ನಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1,000 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 5:34 PM IST
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಂಗಲ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
2023ರಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ನಂತಹ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದವು. ಬಳಿಕ, ಗದರ್ 2, ಅನಿಮಲ್, ಡಂಕಿ, ಛಾವಾ, ಪುಷ್ಪ 2, ಬಾರ್ಡರ್ 2, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಸಲಾರ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಂತರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ₹1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್: ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 43 ವರ್ಷ. ಅವರು 2009ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370, ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಧುರಂಧರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 2,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದಂಗಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1,088 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದಂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ (4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ) ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದಂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಗೆ 43 ವರ್ಷ. ದಂಗಲ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2,070 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ದಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮೀಪಿಸಿತಾದರೂ, ಯಾವುದೂ ಅದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಧುರಂದರ್ 2 ನಿಜಕ್ಕೂ ದಂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದಂಗಲ್ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕ. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ನಟನೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,788 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ 2 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಏಕೈಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ವಾರಣಾಸಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ₹1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಕುಮಾರ್: ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 'ಪುಷ್ಪ'ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪುಷ್ಪ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ - ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೂಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,742 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬಾಹುಬಲಿ 2 ನಂತರ ಪುಷ್ಪ 2 ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 53 ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪ 3ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದ ಖ್ಯಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ (ಆಗ 41 ವರ್ಷ) ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,251 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಸಲಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 750 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಸಲಾರ್ 2ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ಲೀ: ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ. ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರವು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು. ಅಟ್ಲೀ (ಅಂದು 37 ವರ್ಷ) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಜವಾನ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜವಾನ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ದಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಜವಾನ್. ಅಟ್ಲೀ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನೆಯ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್: 47 ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ತಾ ರಾ ರಮ್ ಪಮ್, ಬಚ್ನಾ ಏ ಹಸೀನೋ, ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರ ಪಠಾಣ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಪಠಾಣ್ ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್: ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ 1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗಿದು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಲ್ಕಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,042 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೀಗ ಕಲ್ಕಿ ಭಾಗ 2ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ