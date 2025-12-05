'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ': 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 12:23 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ''ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಆ್ಯಬ್ಸಲೂಟ್ ಮಾಸ್ ಮೇನಿಯಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ, ''ಜೆಪಿ ನಗರ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಭ್ರಮ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನು, ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ದರ್ಶನ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ''ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್'' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಇಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ”— ಆಪದ್ಬಾಂಧವ (@DbossD56) December 5, 2025
“ನಾನ್ ಬರ್ತಿದಿನಿ ಚಿನ್ನ ❤️🔥💥💥💥💥”
As i told, it’s an absolute MASS MANIA 🗿#TheDevil #TheDevilTrailer #Dboss pic.twitter.com/6Vfvp6vWzM
''ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ'' ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಲವರು ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ''ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಸ್. ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
''ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಗ್ರಹಣ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು'' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು, ''ಬಾಸು ನಿಮ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ಸ್ವ್ಯಾಗ್, ಆ ಡೈಲಾಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೆ ಸರಿಸಾಟಿ, ಲವ್ ಯು ಬಾಸ್'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
''ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಗುರುರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಸ್. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
Prakash Veer Used #Darshan Perfectly 💥💥— 𝘼 𝙇 𝙋 𝙃 𝘼 𝙈 𝘼 𝙇 𝙀 (@Undefeated__0) December 5, 2025
Darshan Stylish Presence Throughout the trailer 🤌
Trailer cut with @AJANEESHB BGM 🔥🥵
Darshan Screen Presence With Ajju Bhai Beats 🥵💥💥
This December Belongs To #Darshan 💥💥#TheDevil #TheDevilTrailer #TheDevilOnDec11 pic.twitter.com/1hO1vzBLfr
ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮತಾ ವರ್ಕ್, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.