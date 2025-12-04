'ಮದುವೆ ವದಂತಿಯನ್ನೀಗ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವದಂತಿಯನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಈವರೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಿರಾಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ದೃಢೀಕರಣವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ - ವದಂತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿಗೆ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಮದುವೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಆಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" (ಘೋಷಣೆ) ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ 2018ರಿಂದಲೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನನ್ನು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ನಟ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.