ಏಕ್ ದಿನ್: ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ರನ್ಟೈಮ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಏಕ್ ದಿನ್'ನ ಬಹುತೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 4:00 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಮೇ 1, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ, ಹೊಸ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೌತ್ ಸುಂದರಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯು/ಎ 13 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ದೊರೆತಿದ್ದು, 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಿವರಗಳು: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವು 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾನರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Directed by: Sunil Pandey
Written by: Sneha Desai, Spandan Mishra
Produced by: Mansoor Khan, Aamir Khan, Aparna Purohit
ಹೊಸ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾರಾಗಣ. ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಿದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಿದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ) ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚೆಲುವೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು "ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣ" ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಥಾವಸ್ತು - ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ: ಈ ಚಿತ್ರವು ಥಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಒನ್ ಡೇ'ನ ಅಧಿಕೃತ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸರಳವಾದರೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದು ದಿನೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ (ಸೋಷಿಯಲಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೀರಾಳನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಿನೋ, ಮೀರಾ ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಫೀಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸಮಯ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ: ಏಕ್ ದಿನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ 39 ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮೈಸಾ' ಕೇರಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು: 15 ದಿನಗಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಚಿತ್ರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾದ್ರೂ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಏಕ್ ದಿನ್ ಸೋಲೋ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ 1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಏಕ್ ದಿನ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಮನವಿ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಖಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಾ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ರಾಮ್ ಸಂಪತ್ ಅವರದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.