ರಾಮ್ ಚರಣ್ರ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 5:57 PM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಕುತೂಹಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಶುಲ್ಕವು ಇತರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಂಎಂಎ ಫೈಟರ್ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕುಂಟಾ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೇರಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
He Bring MMA Fighter As His Bodyguard..! Kevin Kunto, An African MMA Fighter Appointed As Ram Charan's Personal Bodyguard
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಟನ ಹಿಂದೆ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ, ನಟನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ನಿಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಂಟಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದವರಾದ ಕುಂಟಾ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಎಂಎ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಐಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಎಂಎ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂಎಂಎ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕುಂಟಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳು ಅವರನ್ನು "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್" ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ. ಕುಂಟಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
