ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ
ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ದಿ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳಿವೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಮೂಲ್ಯ "ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು" ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
I know it is a surfeit of photos but these have not been published and my emotions are unfolding as I see these❤️ pic.twitter.com/OXPcVkyDj0— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, "ಕೆಲ ಸುಂದರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು. ಸರಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಫೋಟೋಗಳು. ಇವು ಫೋಟೋಗಳ ರಾಶಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Some lovely family moments… simply treasured photos❤️❤️ pic.twitter.com/ZqrxlQc23h— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸೈಡ್ ಲಾನ್ಸ್, ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
Togetherness over the years - always there for us🙏❤️Some special moments.. pic.twitter.com/xM1ynk8eyl— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
ದಿವಂಗತ ನಟನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಗೀತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
Some memorable moments… pic.twitter.com/WMn5x6DsXr— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ರೇಖಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Dharam ji❤️— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ಸಂಜೆ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.