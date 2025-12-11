ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ: ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ನಮನ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ: ನಟಿ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಿಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಹೇಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು.
ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹೇಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದೆದುರು ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24, 2025ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನವೆಂಬರ್ 24, ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 27, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಂದ್ರಾದ ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 5:30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ, ರೇಖಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನು ಸೂದ್, ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
6 ದಶಕದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನವಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
