'ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು': ಕೆವಿಎನ್​

ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆವಿಎನ್
Published : May 5, 2026 at 12:43 PM IST

ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವ ಮುಖೇನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್​' ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೆವಿಎನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ಒಡೆತನದ 'ಕೆವಿಎನ್' ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮಿಡಿಯಾ ಪೇಜ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಲುಕ್​ ಕಾಣಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ''ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ನಮ್ಮ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ - ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ (ಕೆವಿಎನ್​)'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್', ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2026ರ ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೇನೆ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯೂ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆವಿಎನ್​ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಇ ರಾಘವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.

30 ವರ್ಷಗಳ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

