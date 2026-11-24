'ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಖಾಲಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಭಾವುಕ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇಂದು ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:36 PM IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದ ನಟನ ನಿಧನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನ ನೆನಪೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಗೆ ನಟಿ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟ" ಎಂದಿರುವ ನಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಎಂದಿನಂತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
A whole year has sped by but my grief has not lost its intensity😢 I grieve over the tremendous and irreparable loss of a man who was not just my husband - he was my everything - my friend, philosopher and guide who was my backbone and in short, was my very existence. Life seems so empty without him. HIs towering personality, his innate goodness that pervaded his whole being and spread his love towards all who knew him - such a unique human being who, though he reached the pinnacle of success, remained grounded and attached to his roots. The Bhagwad Gita tells us the soul is immortal and will be reborn. I am aware of this, but I am still here in this life, and I cannot but miss his loving presence. I thank all the millions of fans who have recalled this generous, lovely human being and sent such warm notes about Dharam ji and what he meant to them.🙏 Thank you all once again🙏— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ..: ''ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಪತಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಸಹಜ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಿದ್ದರು - ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಆತ್ಮವು ಅಮರ ಮತ್ತು ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇದರ ಅರಿವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉದಾರ, ಸುಂದರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಧರಮ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮೇ 2, 1980ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 6 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶೋಲೆ, ಫೂಲ್ ಔರ್ ಪತ್ತರ್, ಸೀತಾ ಔರ್ ಗೀತಾ, ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಸತ್ಯಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೇರಾ ಗಾಂವ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಅವರ ಕೆಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ.
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ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೋಲೆ, ಸೀತಾ ಔರ್ ಗೀತಾ, ರಾಜಾ ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
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ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 26ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.