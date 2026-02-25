ಐಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್; ಶಿವಣ್ಣ, ಧನ್ವೀರ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ನಟನೆ: 'ಹಯಗ್ರೀವ' ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಸಂದರ್ಶನ
ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 12:51 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವಕಾಶ, ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್, 'ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 2019ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶೋಕಿವಾಲ, ಸಲಗ, ರಾಯಲ್, ಎಕ್ಕದಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನು ಮೀಕು ಬಾಗ ಕಾವಾಲಸಿನವಾಡಿನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಕನಸಿದೆ? ಡ್ರೀಮ್ರೋಲ್ ಯಾವುದು?.... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹಯಗ್ರೀವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ?
''ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಯಗ್ರೀವನ ಪತ್ನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ, ಜಗಳ, ಕೋಪ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವೀಗ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡಾ ಸಕತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ, ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಸಂಜನಾ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?
''ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದ್ರು ಸಂಜನಾ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ - ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ?
''ನಾನು ಬೆಸಿಕಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮೊದಲೇ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ನೆಮ್ಮದಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರ?
''ನಾವು ಮೂಲತಃ ಕೂರ್ಗ್ನವರು. ಆದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಣ್ಣದಲೋಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ'' ಅಂತಾರೆ ಸಂಜನಾ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು? ನಿಮ್ಮಂತಹ ನೂರಾರು ಯುವನಟಿಯರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯೇನು?
''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
''ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ, ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೇಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ ಮುಧೋಳ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಫಿದಾ. ಏಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಲ್. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಮುಧೋಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಮುಧೋಳ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾತರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಲಗ ಸಂಜನಾ ಅಂತಾರಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರಾ?
''ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
''ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದರು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ?
''ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರ, ಇತರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನು?
''ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು?
''ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು... ಅಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್.
ರಘುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ತಾರಾ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಸಿದ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ರಘುಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
