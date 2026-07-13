'ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿನಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವ, ಅಪ್ಪು ಹೋಗಲು ಅದು ವಯಸ್ಸೇ'?: ಶಿವಣ್ಣ
''ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟರನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದುರಹಂಕಾರ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸದಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 12:57 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು 64ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಸಣ್ಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳು ನಟನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು 'ಶಾಶ್ವತ ಯೌವನದ ಭ್ರಮೆ'ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ (ಪರಿಶೋಧನೆ) ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ನಾಯಕ ನಟ, 'ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದುರಹಂಕಾರ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸದಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ನಾವು ಅಂತಹುದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸತ್ಯ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಣ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ, ''ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿನಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರು ಹೋಗಲು ಅದು ವಯಸ್ಸೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನವೇ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದ್ರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷಾದಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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666 ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಲ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬೇಲ್, ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಮ್ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ನಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ತಲುಪಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿ 2026ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.