ETV Bharat / entertainment

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ - ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ದಂಪತಿ​ಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ: ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್

2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4ರಂದು ದಂಪತಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Harshika Poonacha, Bhuvann Ponnannaa Family
ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ-ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat, Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂದನವನದ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್​ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ ಕ್ಯೂಟ್​ ಕಪಲ್ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ​ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹರ್ಷಿಕಾ ಭುವನ್: ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ''ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ - ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಟೈಮ್​. ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್​​ ಭು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಗಂಡು ಮಗು, ನಮ್ಮ ಚೋಟು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 31ರಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಂಪತಿ: ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್​​ 31ರಂದು ಸುಂದರ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ದಂಪತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ''ಸರ್​​ಪ್ರೈಸ್​​, ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪುಟ್ಟ ತಾರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂದರ ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ''ರಾಧಾರಾಣಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವೃಂದಾವನದ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇಂದು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಧೆ ಕದಂಬ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಂತೆ, ನಾನೂ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲಿನ ಒದೆತ ಆದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಕೊಳಲ ನಾದ ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಂದ ಬರೋ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯಳು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವಳು. ಕಾಯುತ್ತಿರುವವಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದೇ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.

2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭ: ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ​ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮತಿ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4ರಂದು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಮಗಳ ಹೆಸರು ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ.

ಮೊದಲ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು? "ತ್ರಿದೇವಿ" ಎಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು: ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ (ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ). ಅವರನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ (ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ) ಪತ್ನಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು/ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ/ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಟನಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ; ಯಶ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ' - ಶಿವಣ್ಣ

ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್​​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್​​ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ 2 ವಾರಗಳು, 3 ದೇಶಗಳು, 8 ಫ್ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು. ನಾವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಗಳು ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭುವನ್​​​ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ವೆಕೇಶನ್​​ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದು ಹರ್ಷಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯೂ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ 2ನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್': ಕಿಯಾರಾ ರೋಲ್​ಗೆ ವಾಯ್ಸ್​​ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ
ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ
ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚಗೆ ಗಂಡು ಮಗು
ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಮಗು
HARSHIKA POONACHA 2ND BABY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.