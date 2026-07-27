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'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಕಲಾಕಾರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

'Love Cocktail' Film Team
'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 11:57 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ನಾವು ನೀವು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನು ನೋಡಲಿರುವ ಹರೀಶ್​ ರಾಜೇ ಬೇರೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೋರಂಜಿಸಲು ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ, ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದೇ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'Love Cocktail' Film Team
'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

''ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು 30 ವರ್ಷ. ನನಗೀಗ 50 ವರ್ಷ. ಈ ಸಂತಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಮೇಡಂ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲು ವೆಂಕಟೇಶಾಯನಮಃ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆವು'' ಎಂದು ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದೇ ಇವರ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ನೀವೂ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ 'ಏನ್ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜನಾರ್ಧನ್ ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹರೀಶ್​ ರಾಜ್​​ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಹಾರೈಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

'Love Cocktail' Film Team
'ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ಧನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಪಿ ಜನಾರ್ಧನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಜೀವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ, ರಾಜಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಹರೀಶ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ತಬಲ ನಾಣಿ, ಅಶೋಕ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಅಭಿನಯ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ
ಹರೀಶ್ ರಾಜ್
ನಟಿ ಅಭಿನಯ
HARISH RAJ UPCOMING MOVIES

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